В России впервые вернули зрение ослепшему от метанола пациенту

Казанским врачам впервые в России удалось вернуть зрение пациенту, отравившемуся метанолом. Чудо совершили медики Городской больницы N 7 им. М.Н. Садыкова.

Печально окончилась поездка в Индонезию для казанца. Накануне возвращения на родину он выпил местного вина, а утром почувствовал себя плохо. Перелет превратился ад: постоянная рвота, слабость, дрожь в теле, головокружение, боли в животе. А по прибытии в Казань мужчина стал слепнуть на правый глаз... Сначала его госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницы. Здесь медики исключили ботулизм и различные "экзотические" инфекции. Все же пациент вернулся из тропической страны.

А на третьи сутки его перевели в отделение острых отравлений ГКБ №7 им. М.Н. Садыкова с подозрением на интоксикацию метанолом. Симптомы для этого диагноза были не вполне типичные, обычно от древесного спирта слепнут сразу на оба глаза. Но после химико-токсикологическое исследований сомнений не осталось — в крови метанол. Результат анализов прозвучал как приговор.

Вообще медицинская практика не знает случаев возвращения зрения человеку, ослепшему от метилового спирта. Но врачи решили совершить невозможное. Токсикологи продолжали антидотную, дезинтоксикационную и гормональную терапию. Гемодиализ помогал очистить кровь перегруженным почкам. Пришли на помощь специалисты из Республиканской офтальмологической больницы. Они ввели специальные уколы в орбиту каждого глаза.

На третий день терапии зрение стало возвращаться. Сначала пациент уловил свет от электронных часов, висевших в коридоре больницы. Еще через несколько дней он смог разглядеть текст на близком расстоянии. А на десятый день зрение почти полностью восстановилось.