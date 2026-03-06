Хирурги извлекли из бронха годовалого ребенка кусок пластмассы

Врачи Новоуренгойской центральной городской больницы спасли годовалую девочку, в бронхе которой застрял кусок пластмассы. Об этом сообщил телеграм-канал медучреждения.

© РИА Новости

«Девочку экстренно доставили в приемное отделение. Она хрипела, поэтому в первую очередь врачи выполнили ларингоскопию — осмотрели гортань и дыхательные пути, затем — пищевод», — говорится в сообщении.

Инородное тело медики обнаружили в области бифуркации бронхов. Под наркозом эндоскопист Надир Ажахметов за несколько минут извлек кусок пластмассы. Жизни ребенка больше ничего не угрожает, но пока что девочка находится под наблюдением врачей.

Ранее ямальский гинеколог спасла пациентку от смерти. Подробности — в материале «Красного Севера».