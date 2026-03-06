Мужчина застрял в любовнице во время секса и чуть не лишился пениса

20-летний москвич застрял в 36-летней любовнице во время секса и чуть не лишился пениса. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Мослента

По его данным, во время близости у женщины случился спазм из-за громкого стука курьера в дверь. Влюбленные не смогли самостоятельно выйти из затруднительного положения, поэтому вызвали скорую помощь. Врачи вкололи женщине спазмолитики и дождались, пока она расслабится. Примерно через час пара обрела самостоятельность, однако молодому человеку потребовалась госпитализация.

Его отправили к урологу с подозрением на ишемический некроз тканей. В итоге половой орган успели спасти.

Ранее москвичи рассказали об отношении к сексу на первом свидании.