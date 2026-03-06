В Москве «пересобрали» руку подростка после травмы

Хирурги столичной Морозовской больницы восстановили нормальную работу руки подростку, получившему травму при столкновении со стеклянной дверью. Операция была уникальной и прошла успешно, пишет РИА Новости.

Контакт со стеклянной дверью вызвал разрыв сухожилия и травму срединного нерва. Помощь была своевременной, но рана зажила неудачно. Она превратилась в грубый рубец, болела, а пальцы лишились чувствительности.

Семья подростка обратилась в Морозовскую больницу, где были сделаны все необходимые исследования. УЗИ и МРТ выявили развитие невромы - патологического разрастания нервной ткани с блокирующими импульсами. Операция заняла полтора часа. Врачи буквально «пересобрали» заново все поврежденные части руки. Сейчас пациент проходит курс реабилитации.