Минздрав изменит правила посещений больных

Министерство здравоохранения готовит революционные изменения в работе больниц: проект Программы госгарантий на 2026 год предполагает отмену жестких часов посещений для родственников пациентов. Попавшим в беду людям больше не придется подстраиваться под расписание — находиться рядом с больным можно будет в любое время суток при условии соблюдения санэпидрежима.

© runews24.ru

Долгожданное послабление для миллионов россиян может вступить в силу уже в следующем году. Ведомство планирует законодательно закрепить право близких на круглосуточное присутствие в стационарах, убрав, наконец, формальные преграды в виде табличек «часы приема».

Единственное, что сможет ограничить доступ родственника, — это объективные санитарные требования конкретного отделения, например, в ожоговых центрах или реанимациях, где важна стерильность.

Параллельно с этим Минздрав существенно расширяет перечень гарантий для защитников Отечества. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут рассчитывать на целый спектр бесплатной психологической поддержки.

Речь идет не только о классической психотерапии, но и о помощи психиатров и даже наркологов на базе ведущих федеральных клиник. Это шаг к решению проблем посттравматического синдрома и адаптации военнослужащих к мирной жизни.

Еще одним важным блоком документа стала борьба с дефицитом жизненно необходимых препаратов. Авторы инициативы предлагают объединить финансовые возможности федерального центра и регионов для совместных закупок противоопухолевых лекарств в системе ОМС.

Такой механизм призван сгладить ситуацию, когда в богатых донорских регионах лекарства есть, а в бедных — пациенты годами ждут льготные рецепты.

С 1 марта врачи могут прописывать своим пациентам БАДы. Диетолог заявил, что завтрак является важнейшим приемом пищи.