Россиянам объяснили, как лечить опущение тазовых органов

Опущение тазовых органов и недержание мочи стоит лечить хирургическим путем. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог и урогинеколог «Олимп Клиник МАРС» Дмитрий Шкарупа.

«При лечении для молодых пациенток предпочтительна нативная реконструкция — восстановление тазового дна собственными тканями. Врач буквально реконструирует поврежденные фасции и мышцы там, где произошел разрыв», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что проблему опущения пролапса можно условно разделить на две возрастные ситуации.

«Молодые женщины (25-50 лет). Основной триггер – роды. Пациентки жалуются на чувство "избыточного объема" во влагалище, попадание воздуха или воды, затруднения при дефекации (когда приходится помогать себе механически). и женщины в постменопаузе. Здесь чаще встречаются выраженные формы опущения органов таза, вплоть до выпадения матки за пределы влагалища», — добавил Шкарупа.

Хирург объяснил, что в более сложных случаях или в старшем возрасте применяются высокотехнологичные методы.

«Например, лапароскопическая промонтофиксация: фиксация матки или ее шейки с помощью тончайшей сетки из монофиламентного полипропилена к связкам позвоночника. А также вагинальная реконструкция: установка сетчатых имплантов через небольшие разрезы во влагалище», — высказался он.

Что касается недержания мочи, по мнению эксперта, женщины сталкиваются с этим в периоды гормональных или физических изменений: во время беременности, сразу после родов или в период менопаузы.

«Симптомы проявляются ярко: непроизвольная потеря мочи при кашле, чихании, беге или любых спортивных нагрузках, во время полового акта. В тяжелых формах это происходит даже при ходьбе или смене положения тела. Женщина вынуждена постоянно использовать прокладки и контролировать каждое движение, напрягая мышцы тазового дна "на опережение", что сильно изматывает психологически», — объяснил он.

Шкарупа подчеркнул, что помимо стандартного осмотра врачи делают TVT-тест.

«Помимо стандартного осмотра пациентки в кресле с наполненным мочевым пузырем и кашлевой пробы, мы проводим специфические тесты, например, TVT-тест (пробу Ульмстена). Врач имитирует восстановление связочного аппарата, и женщина, которая только что теряла мочу при кашле, перестает это делать. Это наглядная демонстрация того, как сработает будущая операция», — добавил врач.

После этого он заметил, что необходимо выполнить исследование, касающееся качества мочеиспускания.

«Это урофлоуметрия, определение остаточной мочи. Врач также оценивает состояние мышц тазового дна через пальпацию. Если все в норме и нет противопоказаний, женщину направляют на операцию», — посоветовал эксперт.

И в заключение уролог Шкарупа определил золотой стандарт лечения.