Врачи обнаружили рак кожи у 20-летней девушки

Медики обнаружили рак кожи у 20-летней нижегородки. Об этом рассказал представитель сферы здравоохранения в регионе Алексей Никонов.

Врачи городской поликлиники № 30 провели выездную диспансеризацию в одном из местных трудовых коллективов, где и выявили новообразования на кожных покровах девушки.

«Опухоль на той стадии, которая пока не угрожает жизни и здоровью, удаляется без последствий и рецидивов», — добавил эксперт.

Пациентку уже направили на лечение.

Напомним, портал пациента не работает в Нижегородской области с 7 по 9 марта.

