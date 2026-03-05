Как определить поддельные лекарства и вернуть за них деньги

Оборот электронной торговли в России растет, вместе с этим растут и риски приобрести некачественный товар. Покупка лекарственных препаратов через интернет требует от потребителя особого внимания. Как не купить поддельное лекарство и куда обращаться, чтобы вернуть деньги за фальсификат, "Российская газета" узнала у экспертов.

Где безопасно покупать лекарства?

Наиболее надежным вариантом для приобретения лекарственных препаратов в России остаются стационарные аптеки или официальные сайты известных аптечных сетей. Здесь значительно выше вероятность соблюдения всех требований к качеству и хранению лекарств.

При покупке в первую очередь следует обращать внимание на производителя. Крупные компании с устойчивой репутацией и многолетним присутствием на рынке обычно строго соблюдают стандарты качества, в том числе международные требования к производству лекарств.

«Некачественным лекарство или БАД считается, если истек срок годности, нарушена целостность упаковки, содержимое не соответствует описанию на сайте, изменился цвет, запах или консистенция», — объясняет доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

В чем риск покупки лекарства в интернете?

В России разрешена дистанционная торговля только безрецептурными препаратами и только через лицензированные аптечные организации, которые обязаны соблюдать температурный режим и условия хранения.

Маркетплейсы часто выступают площадкой для сторонних продавцов и не обеспечивают должного контроля происхождения лекарств. Это увеличивает риск приобретения контрафактных, просроченных или неправильно хранившихся препаратов, говорит врач, клинический фармаколог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Никитин.

«Фальсифицированные лекарства могут содержать токсичные примеси, неверную дозировку или вовсе не содержать действующего вещества, что опасно как с точки зрения неэффективности, так и возможной токсичности», — отмечает он.

Как проявляются побочные эффекты?

Даже при самолечении важно читать инструкцию, соблюдать режим приема, отслеживать реакцию организма и не пренебрегать консультацией специалиста. Побочная реакция не всегда означает "плохое" лекарство, но всегда является поводом обсудить ситуацию с врачом и при необходимости скорректировать терапию, говорит Никитин.

К легким побочным эффектам относятся сонливость от антигистаминных препаратов или умеренная тошнота от антибиотиков. Такие симптомы нередко проходят самостоятельно или уменьшаются после коррекции режима приема — например, вместе с пищей. Это ожидаемые реакции в рамках профиля безопасности препарата, описанного в инструкции, отмечает врач.

«Однако если появляются сыпь, отек лица или губ, затрудненное дыхание, резкое падение давления, выраженное головокружение, сильная диарея, желтуха, нарушения сознания или кровотечения — это признаки серьезной реакции,— предупреждает Никитин. — Особенно опасно сочетание отека, затрудненного дыхания и падения давления, что может свидетельствовать об анафилаксии и требует немедленной медицинской помощи. При таких симптомах сразу прекратите прием препарата и срочно обратитесь за экстренной медицинской помощью».

Как определить подделку?

При покупке лекарства через интернет важно убедиться, что сайт принадлежит лицензированной аптечной организации: номер лицензии указан и при необходимости может быть проверен в официальных реестрах. Упаковка препарата должна быть целая, с читаемой маркировкой, серией и сроком годности, объясняет коммерческий директор "Озон Фармацевтика" Ольга Ларина.

«Сегодня главный знак качества — уникальный Data Matrix на каждой пачке и государственная система маркировки "Честный знак". Сканируете код в мобильном приложении и сразу видите статус: где произведено, куда отгружено, что с серией», — добавляет Ларина.

«С 1 июня 2025 года в аптеках заработал разрешительный онлайн-режим на кассах, а с 1 сентября подключились и офлайн-проверки, — отмечает Свечникова. — Это значит, что кассовый аппарат физически не пропустит продажу незарегистрированного или просроченного лекарства. Но для интернет-покупок этот фильтр работает не всегда, поэтому после получения заказа стоит самостоятельно отсканировать код Data Matrix на упаковке через мобильное приложение».

Если проверка показала подделку, это основание и для возврата денег, и для обращения в контролирующие органы.

Как вернуть деньги за некачественный препарат?

Многие покупатели, получив из онлайн-аптеки просроченный препарат или вскрытую упаковку, следуют правилу, что "лекарства возврату и обмену не подлежат". Однако это правило работает не всегда.

«Согласно постановлению Правительства РФ № 2463 лекарственные препараты, БАДы и товары аптечного ассортимента надлежащего качества вернуть нельзя, — объясняет Свечникова. — Купили не тот препарат, перепутали дозировку, передумали — это ваш риск. Однако если товар оказался некачественным, включается совсем другая правовая логика, и здесь закон полностью на стороне покупателя».

В случае получения некачественного препарата или если речь идет о фальсификате, покупатель вправе требовать возврата денег или замены товара на основании ст. 18 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 503 ГК РФ, говорит эксперт. Продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней с момента предъявления требования. Для возврата средств необходимы следующие шаги:

Зафиксировать дефект на фото и видео, сохранить скриншоты карточки товара на сайте, чек или банковскую выписку. Даже если чека нет, выписка с карты является доказательством покупки.

Направить письменную претензию продавцу, в которой следует указать дату покупки, название препарата, описание недостатка и свое требование.

«По закону вы сами выбираете, чего хотите: возврата денег, замены или снижения цены», — добавляет юрист.

Если продавец игнорирует претензию или отказывает, следующим шагом может стать жалоба в Роспотребнадзор, которую можно подать через сайт ведомства или "Госуслуги".

«Когда речь идет именно о лекарственных препаратах с признаками подделки или брака, параллельно стоит обращаться в Росздравнадзор, который контролирует качество лекарств и может изъять препарат из оборота», — добавляет Свечникова.

При обращении в суд помимо стоимости товара можно взыскать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ продавца добровольно удовлетворить требования.