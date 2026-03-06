Врачи извлекли из носовой пазухи мужчины зуб

Медицинские работники Орска извлекли зуб из носовой пазухи пациента, поступившего с жалобами на затрудненное дыхание. Эта информация была предоставлена местным лечебным учреждением.

В результате проведенной диагностики было установлено наличие зуба в правой носовой пазухе мужчины. Пациент припомнил, что недавно перенес стоматологическую процедуру по удалению зуба. По мнению специалистов, в ходе манипуляции могла быть повреждена костная структура, разделяющая зубной ряд и пазуху, что привело к смещению зуба или его части в полость пазухи.

Заведующая отделением оториноларингологии успешно удалила инородный предмет, который плотно застрял в носовом проходе, вызывая обструкцию дыхательных путей, используя эндоскопическое оборудование. В качестве памятного сувенира извлеченный зуб был передан пациенту.

Этот случай не единичен: ранее в Новосибирске врачи спасли ребенка, который около недели страдал от зуба, застрявшего в бронхах. До этого в Башкирии медики обнаружили в ухе женщины предмет, оказавшийся стержнем от шариковой ручки.