В Подмосковье улучшилась статистика выживаемости онкопациентов

За последние пять лет выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями выросла в Подмосковье с 57,9 до 67,2 процентов. Прогресс в важном показателе составил более девяти процентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Показатели за пять лет используются в медицине региона для оценки результатов лечения и качества оказываемой врачами помощи. Добиться высокого результата по выживаемости больных раком помогло внимание, которое уделяется в Подмосковье ранней диагностике заболевания, а также повышенная эффективность лечения.

«Работает сеть из 25 Центров амбулаторной онкопомощи. Мы регулярно закупаем в наши учреждения здравоохранения современное оборудование, сделали более доступной маммографию для пациенток старше 40 лет — они могут записаться на исследование самостоятельно. При своевременной диагностике рак на начальных стадиях полностью излечим», — отметил зампред правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Жители Московской области могут получить исчерпывающую информацию по организации онкологической помощи на специализированном портале. В частности, доступен график организации Дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Что касается записи на маммографию, то ее можно осуществить через региональный портал госуслуг в разделе «Здоровье» или по телефону 122.