Кричавшей от боли трехлетней девочке поставили диагноз благодаря соцсетям

Британка Элейн-Мари догадалась о диагнозе кричавшей от боли трехлетней дочери, обратившись за помощью к пользователям соцсетей. Об этом пишет издание Mirror.

По словам Элейн-Мари, в 2025 году ее дочь начала испытывать постоянные боли, которые не проходили даже ночью. Однако врачи списывали этот симптом на особенности роста девочки и рекомендовали матери давать ей противовоспалительные средства. Когда же Элейн-Мари нашла на колене ребенка опухоль, то обратилась за помощью в TikTok. Пользователи соцсети предположили, что у нее может быть ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) — хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает воспаление в суставах и может привести к долговременным повреждениям, если его не лечить.

В больнице девочке сначала поставили диагноз «болезнь Гоффа», также известную как синдром инфрапателлярной жировой подушки. По просьбе матери девочке провели дополнительные анализы и подтвердили догадки пользователей соцсети.

«Услышать, что у нее ювенильный артрит, было страшно, но в то же время и приятно. Это означало, что я не сошла с ума, я не преувеличивала ее боль», — вспоминает Элейн-Мари.

