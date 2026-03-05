В Сургуте врачи удалили пациенту щитовидную железу ради спасения сердца
Чтобы остановить опасные приступы тахикардии, врачи сургутского окружного кардиодиспансера удалили щитовидную железу пациенту, страдающему тяжелыми нарушениями сердечного ритма. Такую операцию хирурги выполнили впервые.
В больницу 65-летний мужчина поступил с сильной одышкой, отеками и частыми приступами тахикардии - его кардиовертер-дефибриллятор срабатывал до 80 раз в день, перезапуская разрядом тока сердце.
Причиной такого состояния оказался тяжелый тиреотоксикоз, пишет портал ugra-news.ru со ссылкой на главу департамента здравоохранения Югры Романа Паськова. Он уточнил, что препарат, который должен подавлять аритмию, лишь усугублял гормональный дисбаланс и провоцировал сбои сердечного ритма. Единственным шансом стабилизировать состояние пациента оставалось удаление щитовидной железы. Ее и выполнила команда врачей кардиоцентра и окружной клинической больницы.
Через несколько дней специалисты заменили мужчине кардиовертер-дефибриллятор, подобрали заместительную гормональную терапию, помогли восстановить обменные процессы в организме. Спустя два с лишним месяца реабилитации пациента выписали из больницы.
"Сегодня его сердце работает спокойно", - заключают специалисты.