Популярный у пациентов анализ сравнили с гаданием на кофейной гуще

Копрограмма является бесполезным, но при этом популярным у россиян методом диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявила гастроэнтеролог Ольга Сухарева. В своем Telegram-канале она объяснила, почему этот анализ нельзя считать информативным.

Копрограмму Сухарева сравнила с гаданием на кофейной гуще или ромашке. Доктор призналась, что не понимает, какие заболевания можно диагностировать по этому анализу.

«Каждый день мы едим разную еду, и все это не может не сказываться на результатах. Когда-то больше овощей, когда-то день жирненькой пищи. И если все эти дни сдавать копрограмму, то каждый раз будет разный результат», — подчеркнула врач.

По ее словам, согласно результатам этого анализа, в один день поджелудочная железа работает нормально, а в другой — нет.

