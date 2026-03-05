Женщину избавили от аномально гигантской груди весом в десять килограммов

Хирурги Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели операцию пациентке с гигантомастией - редким заболеванием, связанным с чрезмерным разрастанием тканей молочных желез. Оно привело к мучительным проблемам со здоровьем и едва не довело женщину до нервного срыва. Уже после операции врачи выяснили, что 38-летняя пациентка носила на себе 10 килограммов лишнего веса. А причиной аномального роста тканей стал гормональный сбой на фоне тяжелых переживаний из-за развода.

"Десять лет назад пришлось развестись, потому что муж, которого я очень сильно любила, мне изменил, - пояснила пациентка. - Очень переживала, нервничала, и вдруг грудь начала сильно расти. Приходилось постоянно покупать бюстгальтеры все большего размера. А когда она под собственным весом начала опускаться, пришлось носить сразу четыре бюстгальтера и два утягивающих топика, чтобы хоть как-то ходить. Все это носила с утра до вечера, не снимая".

От возрастающей тяжести начал болеть позвоночник и мышцы спины, а пережатые из-за неправильной осанки сосуды принесли тяжелые мигрени. Коллеги и родня уговорили женщину лечь на операцию, которую в клинике ей провели бесплатно - по медицинским показаниям.

Операция длилась два с половиной часа. Хирурги приняли решение полностью удалить железистую ткань, которая, разрасталась и приводила к стремительному росту молочных желез. И тем самым, как ожидается, спасли женщину от возможного рецидива.

"Одна из наиболее сложных операций при гигантомастии, когда грудь не просто большая, но еще и очень тяжелая, - пояснил заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Юрий Васильев. - Это состояние приводит не только к эстетическим, но и к функциональным проблемам, например, остеохондрозу грудного отдела позвоночника. В таких ситуациях это можно считать медицинским показанием к уменьшению груди".

"До сих пор мне не верится, что это произошло, - поблагодарила врачей пациентка. - Я просто вздохнула, наконец, свободной грудью. Могу платье себе купить не 76, а 54 размера, сарафан открытый надеть, купальник выбрать красивый на лето. Эта операция просто вернула меня к жизни!"

Как пояснили в клинике, ежедневно к пластическим хирургам обращаются десятки людей, которые хотят изменить что-то в своей внешности или избавиться от видимых дефектов. Но более трети из них решаются на операцию именно по медицинским показаниям.