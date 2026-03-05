Женщина приняла менопаузу за неизлечимую болезнь из-за тяжелых симптомов

Британка Кэтрин Фолан в 2024 году стала ощущать необычные симптомы, которые списала на начало деменции. Своей историей 46-летняя женщина поделилась с изданием Metro.

По словам Фолан, у нее появились бессонница и туман в голове, который мешал ей справляться на работе с простейшими заданиями.

«Если раньше я могла дать мгновенный и полезный ответ, то теперь только молча смотрела на собеседника в попытках разобраться в воспоминаниях, которых в голове просто не было», — вспоминает она. В итоге руководство было вынуждено отправить женщину в двухмесячный отпуск.

Врач, к которому обратилась Фолан, заявил, что неизлечимой болезни мозга у нее нет. Ее симптомы были вызваны не деменцией, а начавшейся менопаузой. Женщине назначили заместительную гормональную терапию, значительно улучшившую и ее сон, способность сосредотачиваться, и настроение. В итоге она смогла вернуться на работу.

