Названы четыре главных вызова здоровью в 2026 году

По данным ВОЗ, более 70% взрослых регулярно испытывают хронический стресс, около 40% страдают нарушениями сна, а свыше 1 млрд человек имеют избыточную массу тела. Эти факторы отражаются на гормональном фоне, уровне энергии и особенно на репродуктивной функции.

Компания Р-ФАРМ разработала Систему РЕПРО — линейку витаминов, минералов и микроэлементов, направленную на ключевые вызовы, с которыми сталкивается пара при подготовке к беременности. Система включает четыре шага (и 8 комплексов), которые последовательно готовят организм к грядущим переменам. Препараты рекомендованы не только будущим родителям, но и всем, кто хочет решить следующие проблемы:

Стресс. Постоянное информационное и эмоциональное напряжение истощает нервную систему. Комплекс включает: адаптогены (элеутерококк, женьшень, родиола, левзея), витамины группы В и магний, которые помогают повысить стрессоустойчивость, поддержать сон и гормональный баланс.

Хроническая усталость. Снижение энергии связано с нарушением работы митохондрий. Коэнзим Q10, липоевая кислота, витамины группы В и биотин поддерживают клеточный энергетический обмен и работоспособность.

Неправильное питание. Избыток сахара и переработанных продуктов перегружает печень и кишечник. Антиоксиданты, глутатион, растительные экстракты, селен и цинк способствуют защите клеток от окислительного стресса и поддержке детоксикационных процессов. L-карнитин участвует в метаболизме и контроле массы тела.

Репродуктивное здоровье. Четвертый этап линейки РЕПРО направлен на нормализацию гормонального фона. В комплексе B9 работает в паре с витамином B12. Их совместное действие необходимо для правильного копирования ДНК и РНК. А сочетание витаминов группы В, индол-3-карбинола, витамина Е, магния, коэнзима Q10, экстракта плодов граната участвует в нормализации фертильности, как у мужчин, так и у женщин.

Системный подход помогает поддерживать адаптационные ресурсы организма и сохранять здоровье в условиях высоких нагрузок.