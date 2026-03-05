Врачи спасли мужчину, который чуть не умер на приеме у кардиолога

В Михайловской центральной районной больнице врачи спасли жизнь 66-летнему мужчине, у которого в кабинете кардиолога внезапно остановилось сердце. Пациента экстренно направили сначала в Уссурийскую городскую больницу, а затем — во Владивосток, где успешно провели операцию, сообщает минздрав Приморья.

По данным медиков, мужчина пришёл на повторный приём к кардиологу с жалобами на боль и одышку. Обследование выявило ухудшение состояния и признаки ишемии, после чего пациента оставили под наблюдением и вызвали скорую. Во время ожидания в кабинете мужчина внезапно потерял сознание — сердце остановилось.

Кардиолог Ирина Алексеенко сразу начала сердечно-лёгочную реанимацию, а медсёстры Анна Ерпулёва и Наталья Мурзаева подключили необходимое оборудование и препараты. К команде присоединились хирург Павел Агафонов, фельдшер Анна Савченко, медсёстры Рената Погребняк и Алёна Фролова, а также травматолог Сергей Александров. Врачи работали без перерыва, сменяя друг друга, когда наступала усталость.

С помощью дефибриллятора, непрямого массажа сердца и введения адреналина после семи–восьми минут интенсивной реанимации сердце пациента снова заработало. Мужчина был спасён.

После стабилизации его состояние позволило доставить пациента сначала в Уссурийскую городскую больницу, а затем во Владивосток, где успешно провели операцию. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо, водит автомобиль и продолжает наблюдаться у кардиолога.

Случай демонстрирует, насколько критичны профессионализм, командная работа и регулярные тренировки медперсонала в экстренных ситуациях, когда на кону стоит человеческая жизнь.