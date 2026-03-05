В России создали ИИ для регистрации лекарств

Специалисты IT-компании ICL SOFT создали ИИ-ассистента «ICL Аккорд», который помогает готовить, обновлять и сопровождать регистрационные досье в соответствии с требованиями ЕАЭС к лекарствам. Это поможет быстрее выводить новые лекарства на российский рынок, рассказали «Газете.Ru» в ICL SOFT.

Искусственный интеллект автоматизирует ключевые процессы — проверяет все компоненты регистрационного досье, объединяет данные из разных источников, контролирует их полноту и согласованность, предупреждает о рисках и помогает формировать ответы регулятору, в том числе на основе анализа предыдущих кейсов. Благодаря самообучению ассистента точность растет с каждым использованием, повышая эффективность работы.

Пользователю достаточно предоставить системе файлы — ассистент формирует отчет с рекомендациями и берет на себя значительную часть рутинных задач.

Сокращение сроков вывода продукта на рынок происходит за счет снижения человеческого фактора и минимизации доработок, что ускоряет процесс одобрения. Кроме того, продукт помогает сэкономить ресурсы — решение сокращает затраты на подготовку ответов регуляторам на 25% и высвобождает до 30% времени сотрудников.