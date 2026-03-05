В России начали использовать новый метод лечения редкого заболевания глаз

Московские врачи разработали и внедрили новый метод лечения редкого врожденного заболевания глаз у детей - болезни Коатса. Инновационная комбинированная методика позволяет сохранить зрение даже в тяжелых случаях и избежать сложных хирургических операций. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© Российская Газета

"Специалисты больницы имени Башляевой внедрили эффективный метод лечения редкой патологии глаз, болезни Коатса, - без своевременной помощи она может привести к серьезному снижению зрения вплоть до его полной потери. Новый подход включает в себя сочетание особого воздействия лазера и инъекций лекарственных препаратов. Его главное преимущество - возможность сохранить детям зрение без необходимости в травматичных операциях, а значит, лишней нагрузки на детский организм. Методика разработана на основе последних научных достижений и теперь успешно применяется в клинической практике", - рассказала заммэра.

Суть инновационного метода заключается в сочетании нескольких методик. Врачи поэтапно проводят лазерную коагуляцию сетчатки - с помощью лазерного луча укрепляют пораженные зоны, создавая надежный барьер и предотвращая отслойку. Эта технология сочетается с внутриглазными инъекциями специальных препаратов. Они, в свою очередь, подавляют патологические изменения кровеносных сосудов. Такой комплексный подход позволяет уменьшить отек под сетчаткой, добиться ее правильного прилегания, значительно улучшить зрение.

Особое преимущество нового метода проявляется при лечении поздних стадий болезни: если раньше для восстановления функций глаза требовались сложные хирургические вмешательства, то сегодня благодаря инновационной методике их удается избежать. При строгом соблюдении рекомендаций и регулярном наблюдении методика показывает устойчивые результаты - прилегание сетчатки и повышение остроты зрения.

Кроме того, для пациентов с подозрением на подобные патологии сетчатки в консультативно-диагностическом отделении больницы организованы специализированные приемы лазерного хирурга. Больница также наладила эффективное сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром глазных болезней имени Гельмгольца: пациенты федерального центра проходят этапное лечение в офтальмологическом отделении больницы имени Башляевой.

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой - это один из крупнейших многопрофильных больничных комплексов, объединяющий в единую многофункциональную технологическую цепочку весь процесс диагностики и лечения больных с момента поступления до полного выздоровления. В структуре стационара более 20 специализированных отделений, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям с различной соматической и хирургической патологией.

На базе больницы работают стационар кратковременного пребывания хирургического профиля, консультативно-диагностическое отделение, детский гастроэнтерологический центр, детский кардиологический центр, центр ранней помощи, эндоскопический центр, амбулаторное отделение неотложной травматологии и ортопедии.