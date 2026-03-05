Пожилую пациентку спасли от ампутации ног

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 экстренно поступила пожилая женщина с острой тромбоэмболией обеих нижних конечностей. Тромбы полностью перекрыли магистральный кровоток, и счёт шёл на часы. Без срочного вмешательства пациентке грозила ампутация, сообщили в пресс-службе минздрава Приморья.

Сосудистые хирурги выполнили экстренную тромбэмболэктомию — удаление тромбов из бедренных артерий. Как рассказал сосудистый хирург Андрей Нестеров, через небольшие доступы в паховых областях врачи вскрыли артерии и извлекли тромботические массы, полностью перекрывавшие просвет сосудов. После этого кровоток восстановился сначала в крупных сосудах, затем в более мелких ветвях.

Уже в первые часы после операции боль ушла, ноги стали тёплыми, вернулась чувствительность. Через две недели пациентку выписали. Главное — она ушла домой на своих ногах.

Медики напоминают: сердечно-сосудистые заболевания часто протекают незаметно. Регулярные обследования и контроль показателей остаются основой профилактики.