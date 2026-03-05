На Мадагаскаре зафиксирована первая смерть ребенка от оспы обезьян

Вспышка оспы обезьян на островном государстве привела к трагедии — жертвой инфекции стал несовершеннолетний пациент. Местные органы здравоохранения подтвердили летальный исход на фоне распространения вируса, который был зафиксирован в регионе еще в конце прошлого года.

© runews24.ru

Мадагаскар столкнулся с первым смертельным случаем в рамках текущей вспышки mpox (оспы обезьян).

По информации местных СМИ, жертвой инфекции стал ребенок, что вызвало серьезную обеспокоенность у эпидемиологов.

Напомним, что вирус активизировался на острове в декабре 2025-го, и к настоящему моменту официально подтверждено уже 16 случаев заражения, однако реальное число инфицированных может быть выше из-за сложностей диагностики в отдаленных районах.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обращают внимание на то, что дети находятся в особой группе риска при заражении этим ортопоксвирусом. В отличие от взрослых, у несовершеннолетних заболевание часто протекает в более тяжелой форме из-за не до конца сформированного иммунитета и более бурной реакции организма на лихорадку. Ситуация осложняется тем, что на Мадагаскаре традиционно фиксируется высокий уровень других тропических болезней, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения.

Медики напоминают, что вирус, впервые выделенный у приматов еще в 50-х годах прошлого века, передается при прямом контакте с кожей инфицированного, его биологическими жидкостями или загрязненными поверхностями. Инкубационный период может достигать трех недель, а первыми симптомами являются высокая температура, мышечные боли и характерное увеличение лимфоузлов, за которыми следует сыпь.

В связи с первым летальным исходом Роспотребнадзор рекомендует туристам, планирующим поездки в эндемичные страны Африки, тщательно соблюдать гигиену и избегать контактов с потенциальными носителями инфекции.

Ранее врач Ольга Рублёва заявила, что риск массового заражения оспой обезьян в России остается низким.