Две полоски на тесте у женщины оказались признаком рака

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, как однажды ее пациентка, увидев две полоски на тесте, подумала, что забеременела, но в результате оказалось, что она больна раком. Этой историей врач поделилась в своем Telegram-канале.

По словам Илюхиной, когда к ней пришла 42-летняя женщина и с порога радостно заявила, что забеременела после долгих попыток. Врач сразу же насторожилась. Затем пациентка рассказала, что в целом чувствует себя нормально, но иногда чувствует слабость и боль в животе справа. Кроме того, она без диет похудела на три килограмма за два месяца.

Во время УЗИ врач не увидела признаков беременности, несмотря на положительный тест. Тогда доктор вспомнила, что хорионический гонадотропин человека — гормон, который обнаруживается в моче в период ожидания ребенка, может также синтезировать злокачественные опухоли. В конечном итоге у женщины после ряда обследований нашли гепатоцеллюлярный рак.

Илюхина отметила, что надолго запомнит этот случай. Теперь она регулярно напоминает коллегам, что если тест положительный, а на УЗИ нет признаков беременности, нужно проявлять настороженность.

