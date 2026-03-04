Как забота о ментальном здоровье перешла из трендов в повседневный чек-ап

Психотерапевтическое сообщество в России ждет принятия закона о регулировании отрасли, выдерживает конкурентное давление со стороны рынка эзотерических услуг и наращивает экспертность в кризисной терапии. "Российская газета" узнала у профессионалов рынка, почему так востребованы групповые и онлайн-сессии, во сколько обойдется полный курс терапии и с какими главными запросами россияне сегодня обращаются за психологической помощью.

Стигматизация уходит

Забота о своем ментальном здоровье становится такой же естественной частью жизни как посещение спортзала. Социологические центры фиксируют настоящий "бум осознанности", рассказала "Российской газете" врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. Так, по данным ВЦИОМ, в 2023 году обращений граждан за психологической поддержкой стало больше на 60%, в 2024-м рост продолжился еще на 25%. К началу 2025 года в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достиг впечатляющих 64%, отмечает эксперт.

"Индекс запроса на психологическую помощь сейчас находится на максимуме за последние 15 лет. За этой статистикой стоит не просто мода. Мы живем в непростое время, мир меняется быстро, и наша психика иногда не успевает адаптироваться", - говорит Ирина Крашкина.

Помимо индивидуальных консультаций в оффлайн и онлайн формате растет спрос на групповые программы.

"Формат набирает популярность, потому что это и дешевле, и дает уникальный опыт, которого нет в индивидуальной работе", - объясняет клинический психолог, психотерапевт, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Татьяна Жукова.

Клиенты ищут не только личную проработку, но и ощущение сопричастности, взаимную поддержку от тех, кто проходит похожий путь, добавляет председатель Ассоциации частнопрактикующих психологов и психотерапевтов Александр Климов.

"Особенно это видно в онлайн-форматах, такие группы наполняются довольно быстро. И в корпоративных программах, где компании включают групповую терапию как часть заботы о своих сотрудниках, - отмечает он. - Здесь работают над профилактикой выгорания, командной сплоченностью и снижением стресса".

Растет спрос - растут цены

Средняя стоимость индивидуальной сессии с психотерапевтом в Москве составит от 3 до 6 тыс. рублей у специалистов со стажем 3-7 лет, консультация у начинающего терапевта может обойтись дешевле - в 2 тыс. рублей. У психоаналитиков со статусом стоимость сессии может достигать 7 -15 тыс. рублей и выше, говорит Татьяна Жукова.

"В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, средний чек пониже, порядка 2,5 - 4 тыс. рублей. В малых городах - 1,5 -2,5 тыс. рублей. За последний год цены подросли примерно на 15-20%. Инфляция, рост стоимости аренды кабинетов, подорожание обучения и супервизии - все это закладывается в цену сессии", - отмечает она.

"За это полугодие цены выросли на 10-20% в среднем по стране, а у специалистов с солидным опытом ближе к 20-25%, - поясняет Александр Климов. - Многие поднимают тарифы после повышения квалификации, и это логично, поскольку качество терапии при возрастании компетенций меняется в лучшую сторону".

Если речь идет о ситуативной тревоге, легкой апатии или необходимости разобраться в конкретном вопросе, часто достаточно курса из 6-12 встреч при режиме один раз в неделю. Для работы с фобиями или более глубокой проработкой тревожности может потребоваться от 10 до 20 сессий.

"Методы вроде когнитивно-поведенческой терапии отлично работают в формате короткого фокуса - иногда хватает и 5-10 встреч, чтобы получить инструменты самопомощи, - рассказывает Ирина Крашкина. - Если говорить о полноценном коротком курсе, то ориентировочные вложения составляют от 30 до 120 тыс. рублей".

В групповой терапии полуторачасовая встреча в группе из 6-10 человек обойдется в 1,5 - 3 тыс. рублей за участника. По словам Татьяны Жуковой, динамика цен здесь более сдержанная, рост за год - около 10%.

"Интенсивные долгосрочные терапевтические группы стоят больше, в диапазоне от 7 - 12 тыс. рублей за "пакет" из нескольких встреч. Группы отношений у экспертов с продолжительным стажем работы варьируют в диапазоне 35 -120 тыс. рублей за 50 часов групповой терапии", - добавляет Александр Климов.

Средняя стоимость онлайн-сессии составит 3 - 4 тыс. рублей. На платформах у проверенных специалистов диапазон шире: от 2 -3 тыс. рублей у начинающих или более 6 тыс. рублей у "топовых", отмечает Александр Климов.

"Эффективность удаленного формата уже не вызывает сомнений - исследования и практика показывают, что при хорошем контакте результаты сопоставимы с очными, а иногда даже лучше за счет регулярности, так как клиентам проще не пропускать сессии", - добавляет эксперт.

Лидеры запросов - тревожность и одиночество

Чаще всего в кабинет психотерапевта люди приходят с тревогой и неопределенностью.

"Это лидер запросов, около 20% случаев, - отмечает Ирина Крашкина. - Постоянное фоновое беспокойство за будущее истощает".

Также почти каждый пятый клиент обращается за консультациями в вопросах отношений: из-за сложностей в паре или чувства изоляции, даже когда вокруг много людей. На третьем месте - выгорание и апатия.

"В 2025-2026 годах также наблюдается рост запросов, связанных с паническими атаками и страхами, - отмечает врач. - Это сигнал организма: накопленного стресса слишком много, и нужна помощь, чтобы выдохнуть. Важно понимать: если вы узнали себя в этом списке, с вами все в порядке. Это не слабость, а нормальная реакция на ненормальные нагрузки".

"Есть и другой тренд - увеличение соматизации, когда душевные переживания проявляются реальными физическими болезнями, - отмечает Татьяна Жукова. - Столкнувшись с тем, что врачи не находят органических причин их недугов, пациенты вынуждены признать факт: психика и тело едины. Это осознание часто становится точкой входа в терапию".

Ждут регулирования

Одной из главных проблем отрасли эксперты называют отсутствие внятного регулирования. До сих пор не принят закон о психологической деятельности, попытки разработать соответствующий документ предпринимаются на протяжении последних двадцати лет, отмечает Татьяна Жукова, но результата нет.

"В итоге любой человек, прошедший трехмесячные курсы, может назвать себя психологом и начать практиковать. Клиенты тратят деньги, не получают результата и разочаровываются - а страдает репутация всей профессии", - отмечает она.

"Подавляющее большинство специалистов согласно с необходимостью такого документа для обеспечения качества оказываемой помощи, но мнения относительно конкретного содержания закона сильно разнятся", - говорит Александр Климов.

Одна из центральных тем разногласий - статус специалистов, вошедших в профессию через профессиональную переподготовку.

"Часть коллег стоит на позиции, что образование должно быть обязательно базовым для обеспечения необходимой подготовки. Другая часть указывает на то, что само по себе базовое образование эту подготовку не гарантирует, и предлагает сосредоточиться на конкретных требованиях к подготовке, которые могли бы быть реализованы как за счет программ высшего образования, так и за счет программ переподготовки, а также программ повышения квалификации", - пояснил эксперт.

Магическая конкуренция

Болезненной темой для профессионального сообщества остается конкуренция с эзотерическим рынком, который, по разным оценкам, в десятки раз больше рынка психологических услуг, говорит Татьяна Жукова.

Так, в 2024 году объем рынка эзотерических услуг в России предположительно достиг 2,4 трлн рублей, в 20 раз превысив объем рынка психологических услуг. В 2025 "магический" рынок скорректировался, в том числе за счет оттока таких специалистов в формат коучинга. Попытки отрегулировать эту отрасль законодательно также пока не привели к результатам: разрабатываемый законопроект будет включен в примерную программу работы депутатов не раньше мая 2026 года.

"К сожалению, маркетинговое преимущество здесь на стороне "волшебников": тарологи, астрологи, "кармологи" часто обещают мгновенный магический результат буквально за один сеанс. Это, конечно, ложь - глубокие личностные изменения не происходят по щелчку пальцев, но люди в кризисе цепляются за эту иллюзию быстрого избавления от боли", - поясняет Татьяна Жукова.

В итоге, по ее словам, вместо планомерной работы с реальным эффектом человек теряет деньги на "чудо", не получает его и разочаровывается не в магии, а в возможности помощи вообще, включая настоящую терапию.

Работа в новой реальности

В целом сегодня в отрасли наблюдается эффект "исчезновения среднего класса" платежеспособных клиентов, отмечает Александр Климов.

"Минимально изменилось количество обращений у специалистов, которые работали по низкой или высокой стоимости сессии. Специалисты с условно средней стоимостью более выраженно замечают снижение количества обращений и случаи прекращения работы по причине снижения доходов клиентов", - говорит он.

"Мы также видим, что часть клиентов переходит на более редкие сессии. Кто-то выбирает онлайн вместо очного формата, ищет бюджетных специалистов, - добавляет Татьяна Жукова. - Но при этом сам приток новых клиентов растет: стигма вокруг обращения к психологу заметно снизилась, особенно среди молодежи".

Отдельным вызовом для психотерапевтического сообщества сегодня стала работа с участниками СВО и их родственниками.