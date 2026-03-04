Врачи не распознали бешенство у британки и лечили психоз

В Великобритании 59-летняя женщина умерла от бешенства спустя четыре месяца после того, как ее поцарапала бродячая собака во время отдыха в Марокко. Как стало известно на дознании в Шеффилдской больнице, на раннем этапе врачи заподозрили у пациентки психическое расстройство и не сразу распознали инфекцию. Об этом сообщает издание Metro.

© Газета.Ru

Ивонн Форд получила глубокую царапину 10 февраля 2025 года на пляже в Марокко, однако не обратилась за медицинской помощью, ограничившись обработкой раны. Спустя несколько месяцев у нее появились сильные головные боли, тошнота, дезориентация и проблемы с подвижностью. 2 июня она была госпитализирована в больницу Барнсли, где ее состояние ухудшилось.

По данным слушаний, изначально симптомы — галлюцинации, тревожность и спутанность сознания — рассматривались как возможное проявление психического расстройства. Лишь после консультации психиатра, который уточнил историю зарубежных поездок и узнал о контакте с бродячей собакой, возникло подозрение на бешенство.

Пациентку перевели в отделение инфекционных заболеваний Шеффилдской королевской больницы, однако 11 июня она скончалась. Эксперт по инфекционным заболеваниям Кэтрин Картрайт сообщила на дознании, что после появления симптомов бешенство практически в 100% случаев заканчивается летально. По ее словам, врачи действовали добросовестно, а заболевание остается крайне редким и сложным для диагностики.

Специалисты напомнили, что вакцинация после контакта с потенциально зараженным животным может предотвратить развитие болезни, если проведена до появления симптомов. Заболевание не имеет сезонности, но чаще всего случаи заражения происходят весной и летом.