В Красногорске врачи извлекли из тела женщины швейные иглы

В больницу города Красногорска пришла 59-летняя местная жительница, которая пожаловалась на боли в животе. Исследование показало, что в брюшной полости находятся четыре швейные иглы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© Вести Подмосковья

Выяснилось, что женщина проглотила их примерно месяц назад. За прошедшее время три иглы в брюшной полости и одна в передней брюшной стенке заросли тканями, что усложняло предстоящую операцию.

«Изначально мы планировали лапароскопию – операцию через небольшие проколы, но из-за открывшегося кровотечения пришлось перейти на лапаротомию – рассечение передней брюшной стенки. В результате мы смогли успешно удалить все четыре иглы. Они прошли через стенку желудка, а одна даже проникла в поджелудочную железу. К счастью, поджелудочную удалось сохранить», – рассказал об операции заведующий первым хирургическим отделением больницы Николай Мурашов.

Восстановление пациентки после оперативного вмешательства прошло успешно. Осложнений не было и женщину вскоре выписали домой. По словам Николая Мурашова, швейные иголки могли проколоть и повредить органы, что привело бы к распространению инфекции, абсцессам и сепсису. Также иглы могут перемещаться по телу человека, нанося новые повреждения и вызывая воспаления. Организм сам борется в таких случаях путем образования спаек - рубцевидных сращиваний между органами.

Самостоятельно пытаться удалить проглоченную иглу рвотой или другими мерами крайне опасно для здоровья. Необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью.