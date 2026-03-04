Врачи спасли женщину, у которой случился инсульт во время родов

В Люберецком центре охраны материнства и детства медики совершили настоящее чудо — спасли женщину, у которой случился инсульт во время родов близнецов. Пока одна группа врачей завершала операцию, другая боролась за жизнь матери. О состоянии женщины и детей узнала специальный корреспондент «МИР 24 Анастасия Лиходедова.

Потеря сознания, судороги, инсульт — и все это во время родов. Мать двоих близнецов пять дней провела в реанимации. Новорожденным тоже нужна была помощь — несколько недель близнецов выхаживали врачи.

Для Светланы врачи теперь ангелы-хранители. Они спасли не одну жизнь, а три: ее и двоих сыновей.

Это сейчас Светлана с улыбкой говорит с врачами. А еще три недели назад ее привезли в больницу на скорой в тяжелом состоянии. Она внезапно почувствовала себя плохо дома: случился приступ мигрени.

«И в глазах начала вот такая вот вспышка радужная мелькать. Что это было, я не поняла. Я думала, что я об этом сказала мужу. Муж говорит: нет, ты ничего не говорила. А по его словам, это произошло так, что я просто села на край кровати, я ему сказала «ой! и упала, — рассказала мать близнецов Светлана Савченко.

Муж оказал первую помощь и вызвал медиков. В роддом Светлану доставили с диагнозом тяжелая преэклампсия — это опасное осложнение, при котором давление зашкаливает, а все тело раздувается от отеков. Роженицу обследовали и решили: нужно срочно делать кесарево сечение. А ведь Светлана была на 35-й неделе беременности, то есть рожать еще рано.

«Дальше провал в памяти, и дальше уже операционный стол. Как анестезиолог мне поворачивает голову со словами «вот твоя первая лялька, — отметила Светлана Савченко.

Но сразу после появления на свет первого ребенка случился новый приступ — судороги. Светлана потеряла сознание. Это был ишемический инсульт.

«Когда женщина в судорогах, когда нарушается ее состояние, происходит спазм всех сосудов, естественно, дети, если они еще внутриутробно, они испытывают гипоксию. И в этот момент перед нами стояла задача, что нужно быстрее извлечь второго ребенка, чтобы он не пострадал.

Пока одни медики заканчивали кесарево и спасали второго малыша, другие боролись за жизнь мамы.

«Первое, что в данной ситуации делается, то есть при возникновении такого приступа, это необходимо перевести пациента на искусственную вентиляцию и медикаментозно загрузить — то есть исключить судороги, повторение судорог. Что и было сделано.

Светлана пришла в себя уже в реанимации. Медики рассказали ей, что случился инсульт. А ведь девушке всего 25 лет.

«Я была в шоке. Для моего возраста, мне кажется, это, ну, такой диагноз, что... Ну, как? Как могло такое произойти? Но потом мне объяснили, что произошел отек мозга в связи с беременностью. Я увидела детей спустя два дня, мне их принесли буквально на две минутки, — рассказала Светлана Савченко.

Близнецы родились недоношенными. В тяжелом состоянии. Первое время малыши не могли сами дышать.

«Нужно было время, чтобы дети пришли в себя, восстановились. Это потребовало затрат наших и детей. Дети оказались достаточно сильными и хорошо, быстро восстановились.

Сейчас все переживания уже позади. Максим и Илья, так назвали близнецов, не жалуются на аппетит и быстро прибавляют в весе. Но Светлана на всю жизнь запомнит ту сложную операцию и врачей, которые спасли сразу три жизни.