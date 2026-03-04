Российские хирурги разработали уникальную операцию для лечения бесплодия

Когда необходимо провести операцию беременной женщине - это огромный стресс и для мамы, и для будущего ребенка. Хирурги стараются сохранить плод, и во многих случаях провести сложное вмешательство максимально бережно людям помогают роботические системы. Хирурги Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского разработали методики, которые помогают сохранить здоровье будущей маме и малышу, восстановить пациентке способность родить ребенка, помочь пациенткам старшего возраста с тяжелыми заболеваниями. В институте выполнено уже более 1600 подобных операций. В чем преимущества такого лечения, "Российской газете" рассказал хирург, онкогинеколог, руководитель Центра роботической хирургии МОНИИАГ Тимур Глебов.

В каких случаях, при каких заболеваниях нужно оперативное лечение и его выполняют с помощью роботов?

Тимур Глебов: Роботическая система применяется в первую очередь для лечения сложных пациенток - с тяжелыми формами эндометриоза, отягощенным пролапсом тазовых органов, в том числе с нарушением их функции. Также робот позволяет выполнять оперативные вмешательства женщинам с большой избыточной массой тела, ожирением, которые часто также имеют сахарный диабет, чтобы исключить осложнения, которые встречаются при обычных операциях. Еще одно показание для операции с помощью робота в гинекологии - колоректальный эндометриоз. В нашем институте в 2021 году запатентован метод по хирургии данной формы эндометриоза - мы удаляем участок пораженного кишечника без дополнительных разрезов. Преимущества - быстрое восстановление пациенток, снижение травматичности операции, что дает достаточно хорошие результаты.

Уже в этом году вы получили патент на применение еще одной роботической методики - для лечения аденомиоза, который часто бывает причиной бесплодия. Что это за заболевание? Вы научились помогать таким пациенткам?