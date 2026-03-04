Врачи удалили мужчине сложнейшую опухоль «через замочную скважину»

В Кузбассе мужчине удалили сложнейшую опухоль «через замочную скважину»
В Новокузнецке врачи НГКБ №1 провели уникальную операцию по удалению опухоли желудка у 66-летнего мужчины, сообщает Администрация Правительства Кузбасса.
Врачи обнаружили новообразование во время гастроскопии. Раньше при таких случаях приходилось отрезать часть желудка, но теперь благодаря новому современному оборудованию врачи смогли обойтись без этого.
Операцию провели через маленькое отверстие с помощью эндоскопа – так называемая "тоннельная резекция" или "операция через замочную скважину".
Пациента уже на четвертый день выписали домой в хорошем состоянии.
"Уникальность и польза малоинвазивных методов в том, что даже после сложнейших операций пациенты быстрее восстанавливаются, меньше времени проводят в стационаре и благополучно возвращаются к обычной жизни", – отметил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.