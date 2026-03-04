Врачи удалили мужчине сложнейшую опухоль «через замочную скважину»

В Новокузнецке врачи НГКБ №1 провели уникальную операцию по удалению опухоли желудка у 66-летнего мужчины, сообщает Администрация Правительства Кузбасса.

© Vse42.ru

Врачи обнаружили новообразование во время гастроскопии. Раньше при таких случаях приходилось отрезать часть желудка, но теперь благодаря новому современному оборудованию врачи смогли обойтись без этого.

Операцию провели через маленькое отверстие с помощью эндоскопа – так называемая "тоннельная резекция" или "операция через замочную скважину".

Пациента уже на четвертый день выписали домой в хорошем состоянии.