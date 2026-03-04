В России планируют увеличить число малотравматичных замен клапана сердца

Число малотравматичных замен клапана сердца в РФ планируют увеличить в 1,5 раза
Число малоинвазивных операций по замене аортального клапана сердца через прокол в бедре намерены увеличить до 6 тыс. по стране в 2026 году. Об этом сообщил журналистам главный научный сотрудник отдела сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ кардиологии им. Чазова Тимур Имаев после операции, проведенной с коллегами в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака в Донецке.
"Мы работали, начиная от Калининграда и до Хабаровского края, до Владивостока, и, действительно, часовые пояса менялись, мы приезжали и внедряли технологии. Отрадно говорить, что сегодня в России более четырех с лишним тысяч этих операций выполняется, и в этом году мы надеемся на цифру в шесть тысяч", - сказал Имаев.
Он добавил, что такие высокотехнологические операции через полтора-два года донецкие медики смогут проводить самостоятельно.
"Центр им. Гусака, который сегодня является федеральным центром в городе Донецке, выполняет уже не первую подобную операцию. Они переходят на поток, и это очень отрадно, потому что, действительно, данное оперативное вмешательство позволяет сохранить жизни пациентам с очень тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы - стенозом аортального клапана", - отметил медик.
Заведующий отделом кардиохирургии ИНВХ Максим Хавандеев сообщил, что это вторая по счету подобная операция в донецком центре, первая была в апреле 2024 года.
"Эти операции выполняются пациентам с высоким хирургическим риском, которые обычную операцию с открытой грудной клеткой, вероятнее всего, не перенесут. Сегодня у нас две пациентки, которым 76 и 78 лет. Мы выполнили имплантацию аортального клапана через небольшой разрез в бедре, сантиметровый, и буквально через три дня после нахождения в стационаре пациент может быть выписан", - заключил Хавандеев.