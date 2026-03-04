В России планируют увеличить число малотравматичных замен клапана сердца

Число малоинвазивных операций по замене аортального клапана сердца через прокол в бедре намерены увеличить до 6 тыс. по стране в 2026 году. Об этом сообщил журналистам главный научный сотрудник отдела сердечно-сосудистой хирургии НМИЦ кардиологии им. Чазова Тимур Имаев после операции, проведенной с коллегами в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака в Донецке.

"Мы работали, начиная от Калининграда и до Хабаровского края, до Владивостока, и, действительно, часовые пояса менялись, мы приезжали и внедряли технологии. Отрадно говорить, что сегодня в России более четырех с лишним тысяч этих операций выполняется, и в этом году мы надеемся на цифру в шесть тысяч", - сказал Имаев.

Он добавил, что такие высокотехнологические операции через полтора-два года донецкие медики смогут проводить самостоятельно.

"Центр им. Гусака, который сегодня является федеральным центром в городе Донецке, выполняет уже не первую подобную операцию. Они переходят на поток, и это очень отрадно, потому что, действительно, данное оперативное вмешательство позволяет сохранить жизни пациентам с очень тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы - стенозом аортального клапана", - отметил медик.

Заведующий отделом кардиохирургии ИНВХ Максим Хавандеев сообщил, что это вторая по счету подобная операция в донецком центре, первая была в апреле 2024 года.