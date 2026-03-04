Врачи спасли жизнь пациенту с ожогами 47 процентов тела

Сахалинским врачам удалось отстоять жизнь мужчины, поступившего к ним с ожогами 47% тела. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Житель Охи, поскользнувшись на улице, упал в коллектор с кипятком. Экстренную помощь мужчине оказали в Охинской ЦРБ. Медики стабилизировали состояние больного и бортом санавиации доставили его в областной центр.

Специалисты ожогового центра городской больницы им. Анкудинова провели операцию, удалив пораженные ткани, чтобы остановить распространение инфекции.

"Пациент поступил в тяжелом состоянии на ИВЛ, но благодаря слаженной работе хирургов угроза жизни миновала", - сообщил главный комбустиолог области Игорь Ким.

Мужчина помнит, как его доставили в приемный покой Охинской ЦРБ и как потом очнулся после операции.

"Для меня между этими событиями прошло не больше нескольких часов, а, оказывается, я пролежал в коме три дня", - говорит Николай.

По прогнозам врачей, у мужчины есть все шансы вернуться к прежней активной жизни.