Женщина рассказала, как из-за редкой болезни стала ниже на 26 сантиметров

Рост британки Кэролайн Кинг уменьшился на 26 сантиметров из-за редкого заболевания. Ее историю рассказало издание Terra.

Кинг обратилась в больницу из-за того, что у нее пожелтели глаза и кожа. После обследований медики диагностировали у нее гранулематозный гепатит. По словам врачей, это заболевание они встречают примерно один раз в 10 лет.

В результате женщину поставили в очередь на трансплантацию печени. Она ждала операцию на протяжении полугода. Все это время британка принимала лекарства, которые привели к тяжелому остеопорозу позвоночника. Из-за него рост Кинг уменьшился на 26 сантиметров.

После хирургического вмешательства функции печени британки находятся под контролем. Более того, рост Кинг увеличился на 15 сантиметров, но так и не достиг первоначальных значений.

