Первые укусы клещей начали фиксировать в России

В медицинские организации начали поступать обращения россиян из-за укусов клещей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в канале на платформе Max.

3 марта прошло селекторное совещание с руководителями территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора. В ходе встречи были даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга в связи со скорым таянием снега, способствующим перемещению мелких млекопитающих в населенные пункты и жилые дома, и пробуждением активности клещей.

Ранее энтомолог Антон Гончаров предупредил, что летом в Москве не ожидается нашествия комаров на фоне аномально снежной зимы, однако жителям столицы стоит подготовиться к большому количеству клещей. По его словам, популяция этих членистоногих может вырасти из-за высоких сугробов.