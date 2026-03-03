Ребенку с нарушением функции руки вживили инновационный титановый имплант

Петербургские хирурги разработали и впервые в России применили новую технологию, которая может помочь детям с нарушением функции рук. Операцию провели в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера. В чем суть изобретения и как восстанавливается пациент, узнала корреспондент «МИР 24» Ксения Богомолова.

У 13-летнего Егора Назаркина с рождения плохо развита моторика рук. Мальчику было тяжело держать ложку и застегивать пуговицы на рубашке. Врачи поставили диагноз — неподвижность правой верхней конечности.

На операционном столе Егор провел два с половиной часа. Титановая конструкция, которая через небольшие проколы имплантируется в руку мальчика, создавалась инженерами специально для него. Такое хирургическое вмешательство в Национальном центре имени Турнера проводится впервые в России.

Владимир Новиков, руководитель отделения нейроортопедии Института имени Турнера:

«Пациент долгие годы тренируется, нарабатывает движения, силу мышц. А потом мы ему делаем операцию, накладываем гипсовую повязку. И вроде, улучшая состояние, мы теряем силу мышц».

Если раньше пациент носил гипсовую повязку два месяца, то сейчас срок сократится до трех недель. В некоторых случаях дополнительная фиксация руки и вовсе не нужна. Все дело в конструкции пластины.

Ярослав Прощенко, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Центра имени Г.И. Турнера:

«Она изготавливается из титана. Это инертный материал, который может жить с пациентом всю жизнь. То есть его необязательно удалять. Это первое. Второе — то, что этот материал фиксируется в самой косточке. И косточка за счет этого становится более прочной».

Врачи медицинского центра создали свою технологию. Во время операции руку фиксируют в правильном положении. После — в кость помещают спицу. Она выполняет роль гипса. Для каждого пациента — индивидуальный имплант. В дальнейшем планируют выпускать размерную линейку для всех возрастов.

«Полноценно рука теперь разворачивается. Он это сам заметил. Это облегчило ему жизнь. Теперь мы ждем разворота нижней части руки», — отметила мама пациента Ольга Назаркина.

Реабилитация пациента займет неделю. Затем Егор вернется к тренировкам. Мальчик увлекается плаванием и регулярно занимает призовые места на соревнованиях.

«Когда разработаю руку, пойду на плавание снова. Буду заниматься, идти туда — на пьедестал», — сказал пациент Егор Назаркин.

Через год мальчику снимут фиксирующие элементы импланта. А вот спицы в кости продолжат жить с ним. Конструкция не помешает росту организма.