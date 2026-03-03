Менингококковая инфекция перестала быть сезонной

Помесячный анализ за последние пять лет показал, что менингококковая инфекция потеряла свою сезонность и в России фиксируется круглогодично. Это следует из клинических рекомендаций Минздрава России, с которыми ознакомился ТАСС.

"Принято считать, что заболеваемость МИ (менингококковой инфекцией) имеет сезонный характер и проявляется главным образом в зимне-весеннее время. Однако проведенный помесячно анализ за последние пять лет показывает, что в настоящее время нет четкой ориентации числа МИ по времени года, и [она] диагностируется в течение всего года", - говорится в документе.

Из текста также следует, что среднемноголетний показатель заболеваемости детей в РФ за 2014-2024 годы превысил заболеваемость взрослых в 7,5 раза. Однако в последние годы различия в показателях заболеваемости взрослых и детей благодаря вакцинации сократились.

Менингококковая инфекция - это инфекция, возбудителем которой является бактерия менингококка. У многих инфицированных (до 80%) она никак себя не проявляет, а у части протекает легко, напоминая ОРВИ. Только в 1-3% случаев инфекция характеризуется генерализованным процессом, протекая в виде менингококкового сепсиса или менингита.