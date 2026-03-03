В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ на последней неделе февраля снизилась, было зарегистрировано около 677 тыс. случаев против 750 тыс. неделей ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости

"В последнюю неделю февраля в Российской Федерации зарегистрировано около 677 тыс. случаев ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины сентября 2025 года. По данным лабораторного мониторинга, на фоне общего снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на низких показателях продолжается увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B. В структуре респираторных вирусов превалируют риновирусы и сезонные коронавирусы, также увеличивается доля РС-вирусов. На 9-й неделе 2026 года зарегистрировано 4,7 тыс. случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали о 750 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом за восьмую неделю года.

В ведомстве подчеркнули, что сохраняющаяся активность вирусов в весенний период может спровоцировать новую волну заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим необходимо соблюдать базовые меры профилактики респираторных инфекций: чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, санитарных помещений и общественного транспорта; по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, прежде всего в местах с повышенным риском заражения. При появлении любых симптомов респираторного заболевания следует оставаться дома и обратиться за медицинской помощью, напомнили в Роспотребнадзоре.