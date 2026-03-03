Люди чувствуют себя больными, хотя их анализы в порядке: что с ними происходит

Человек обращается к врачу с жалобами на плохое самочувствие, но найти причину этого состояния никак не получается. Такое происходит достаточно часто. Согласно статистике, опубликованной в журнале The Canadian Journal of Psychiatry, от 15 до 30 процентов пациентов, обращающихся за первичной помощью, составляют люди, чьи симптомы с медицинской точки зрения необъяснимы. Нередко их анализы в полном порядке. Исследования показали, что зачастую такие пациенты начинают получать адекватное лечение только через несколько лет после обращения к врачу. Что делать, когда найти причину недомогания не получается, и почему самочувствие может быть плохим даже при идеальных анализах, разбиралась «Лента.ру».

Что такое функциональные расстройства?

Если после тщательного обследования человека врачи не находят никаких нарушений, способных объяснить имеющиеся у него симптомы, такое состояние называют функциональным расстройством. Оно не представляет серьезной угрозы здоровью, но существенно снижает качество жизни человека.

Примеры функциональных расстройств — это головные боли напряжения, синдром раздраженного кишечника, фибромиалгия, дисфункция желчевыводящих путей, гипервентиляционный синдром, синдром хронической усталости, ком в горле, лицевые боли, некардиальные боли в грудной клетке, хронические тазовые боли, функциональная диспепсия и интерстициальный цистит. Часто бывает и так, что у человека наблюдается несколько перечисленных расстройств одновременно.

Фото: Peopleimages / Getty Images

Выяснить причину недомогания в случае с функциональными расстройствами сложно еще и потому, что анализы не показывают никаких серьезных отклонений. Как объяснил в разговоре с «Лентой.ру» невролог, руководитель медицинского центра «РУМ — Неврология» Али Исмаилов, в таких случаях особенно важна беседа с врачом, которая иногда помогает понять больше, чем различные обследования.

«Характер симптомов, их вариабельность, связь с нагрузкой, стрессом, сном, эмоциональным состоянием, особенности поведения пациента, уровень тревожности, фиксация на ощущениях — все это позволяет понять, идет ли речь о структурной патологии или о функциональном расстройстве», — пояснил Исмаилов.

Откуда берутся функциональные расстройства?

В исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine, объясняется, что причина таких состояний — это сочетание множества факторов, которые зачастую возникают из-за стресса. В их числе — нарушенная функция митохондрий, повышенная чувствительность центральной нервной системы к боли (ее еще называются центральной сенситизациией), проблемы с иммунной и вегетативной нервной системой, а также осью гипоталамус-гипофиз-надпочечники.

Так, на страницах издания PLOS One было опубликовано исследование, которое показало, что стресс в долгосрочной перспективе вызывает дисрегуляцию оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, иммунной и вегетативной нервной системы.

Кроме того, исследователи заметили еще одну закономерность. Оказалось, что у людей, которые сталкиваются с функциональными расстройствами, часто имеются различные психологические проблемы: детские травмы, депрессия, тревога, расстройства личности.

«Связь между психоэмоциональными процессами и телесными ощущениями давно подтверждена нейрофизиологией. Мозг — центральный регулятор всех функций организма — постоянно обрабатывает не только внешние сигналы, но и эмоциональные, когнитивные и стрессовые факторы», — объяснил причины этой закономерности Исмаилов.

Психическое напряжение может изменять частоту сердечных сокращений, сосудистый тонус, дыхание, моторику желудочно-кишечного тракта

Врач добавила, что во время стресса у человека вырабатываются специальные гормоны — адреналин и кортизол. Если стресс становится хроническим, эти гормоны могут вызывать тахикардию, нарушения сна и усиление болевой чувствительности.

Только ли стресс виноват?

Хотя стресс имеет первостепенное значение, объяснять все функциональные расстройства только этим фактором нельзя. Так, например, спровоцировать их может мононуклеоз. В журнале Cambridge University Press говорится, что у людей, переболевших инфекционным мононуклеозом, риск развития синдрома хронической усталости увеличивается в пять раз.

Доктор Исмаилов добавил, что факторами риска развития функциональных расстройств, помимо стресса, могут быть хронический недосып, переутомление, гормональные колебания, дефицит витаминов и минералов, малоподвижный образ жизни, нерегулярное питание. Нередко именно сочетание нескольких факторов и вызывает проблемы.

«Организм плохо переносит режим, в котором требования стабильно превышают возможности восстановления. Когда баланс между нагрузкой и отдыхом нарушается, нервная система начинает работать в режиме постоянной мобилизации, что со временем приводит к ощущению истощения, нестабильности вегетативных реакций и множественным телесным жалобам», — Али Исмаилов, невролог.

Особое внимание доктор акцентировал на пагубной роли недосыпа.

«Для мозга недостаток восстановления является формой хронического стресса. Нарушается регуляция кортизола, снижается устойчивость к эмоциональным и физическим нагрузкам, повышается болевая чувствительность, ухудшается концентрация внимания. Типичные признаки такого состояния — постоянная усталость, ощущение тумана в голове и неполноценного отдыха даже после сна, раздражительность, снижение когнитивной продуктивности, головные боли, колебания пульса и давления, тревожность», — рассказал врач.

Фото: Mixetto / Getty Images

В одной из статей издания BMJ (British Medical Journal) рекомендуется, говоря о причинах функциональных расстройств, вообще не назначать их главного виновника.

«На практике функциональные симптомы часто приписываются одной причине, которая может быть патологической (вирус) или психологической (стресс). Такой упрощенный подход не помогает ни объяснить причину пациенту, ни спланировать лечение. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что биологические, психологические, межличностные факторы и факторы, связанные со здравоохранением, потенциально важны», — утверждают авторы.

Как лечить функциональные расстройства?

Универсальной таблетки для лечения функциональных расстройств не существует. Здесь необходим комплексный подход. Основной метод лечения — это когнитивно-поведенческая терапия. Причем, как показали исследования, успешно применяется как индивидуальная, так и групповая терапия.

Часто людям с функциональными расстройствами назначают антидепрессанты. Они продемонстрировали эффективность при хронических болевых синдромах различной локализации, головокружении, расстройствах желудочно-кишечного тракта, причем помогают даже тогда, когда нет никаких сопутствующих психических патологий.

Препараты, направленные на лечение конкретного беспокоящего органа, а не нервной системы, обычно менее эффективны при функциональных расстройствах

Еще один эффективный способ борьбы с этой проблемой — это физические нагрузки. Дело в том, что люди с функциональными расстройствами часто их избегают, что только усугубляет их состояние.

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Как объяснил Исмаилов, физическая нагрузка помогает уменьшить выраженность симптомов, связанных с гиподинамией, помогает снизить усталость и выраженность болей. Доктор добавил, что полезны при функциональных расстройствах и различные дыхательные техники и методы релаксации.

А вот различные альтернативные методы лечения не показали эффективности в лечении функциональных расстройств. Известны случаи, когда для борьбы с ними использовали, например, гипноз или фитотерапию. Однако все подтверждения того, что это помогало, основаны на некачественных исследованиях.