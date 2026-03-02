Микробиолог предупредил об опасности весны

В весенний сезон в организме происходят перестройки, вызванные перепадом температур, увеличением светового дня и гиповитаминозом. Такие изменения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний. Об этом «Известиям» рассказала врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«На первое место по обращениям пациентов за медицинской помощью традиционно остаются респираторные инфекции: продолжают активно циркулировать вирусы гриппа и другие респираторные вирусы, которые также могут провоцировать обострение хронических очагов бактериальной инфекции», — сообщила эксперт.

Вторыми по распространенности заболеваниями становятся цистит и другие инфекции мочеполовой системы. В период таяния снега риск переохладиться значительно возрастает, поэтому женщины зачастую сталкиваются с впервые выявленными эпизодами цистита или с обострениями хронического процесса. У мужчин в это же время могут обостриться простатиты и уретриты.

Помимо этого, весной люди сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку микробиота кишечника крайне чувствительна к изменениям в иммунной системе. Врач отметила, что при наличии Helicobacter pylori могут обостриться гастрит или воспаления в желчевыводящих путях и поджелудочной железе.

Специалист добавила, что после зимы нервная система многих людей становится нестабильной. В этот период ухудшается настроение, снижается работоспособность, возникает сонливость, а также может появиться депрессивное состояние. Кроме того, могут обостриться кожные заболевания, например, псориаз.

По словам врача, некоторые пациенты также могут столкнуться с респираторной аллергией еще до активного цветения растений. После схода снега прошлогодняя листва начинает выделять споры грибов и различные летучие частицы, вызывающие заложенность носа слезотечение и другие респираторные проявления. При этом с началом цветения деревьев и трав аллергия лишь усиливается.