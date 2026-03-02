Невеста незадолго до свадьбы проснулась с обвисшей половиной лица

47-летняя британка Чарли Бесвик незадолго до свадьбы проснулась с обвисшей правой половиной лица. Своей историей она поделилась с изданием Mirror.

Женщина рассказала, что после того как в декабре 2021 года перенесла коронавирусную инфекцию и отит, однажды ночью обнаружила, что у нее парализовало половину лица.

«Я проснулась и сделала глоток воды из стакана, стоявшего у кровати. Вода тут же потекла по подбородку. Я сделала селфи и поняла, что лицо деформировалось. Мы с женихом восемь лет ждали, чтобы пожениться в годовщину знакомства, и мысль о том, чтобы идти к алтарю с кривой улыбкой, привела меня в ужас», — вспоминает она.

В больнице Бесвик диагностировали паралич Белла — слабость или отсутствие подвижности, обычно поражающие одну сторону лица. Как правило, люди с таким заболеванием жалуются на опущенное веко или уголок рта, слюнотечение, сухость во рту, потерю вкуса и сухость в глазах или слезотечение. Британка предположила, что паралич Белла у нее развился на фоне стресса из-за ухода в одиночку за ребенком-инвалидом, родившимся с серьезной деформацией черепа. После курса аппаратного лечения лицо Чарли восстановилось за четыре недели — как раз к свадьбе.

