Хирурги спасли мужчину от «бомбы замедленного действия»

Тюменские врачи вынули из тела военнослужащего "бомбу замедленного действия" - осколок снаряда, который попал в район брюшной полости и остановился рядом с аортой.

© РИА Новости

«Ранение мужчина получил на СВО в 2023 году. После этого он продолжал участвовать в боевых действиях, параллельно консультируясь в госпиталях», — пояснили в департаменте здравоохранения области.

Уже будучи на родине, тюменец обратился к врачам ОКБ № 1. Обследование показало, что из-за осколка со временем могло возникнуть кровотечение. Доктора решились на операцию и удалили инородное тело размером четыре на два сантиметра.

Сейчас боец чувствует себя хорошо и готовится к выписке.