Врач указал на необходимость вакцинации против ВПЧ людей обоих полов

Это позволит предотвратить риск заражения потенциальных партнёров.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился врач-онколог, химиотерапевт отделения онкологии дневного стационара Московского международного онкологического центра Григорий Чиж.

«Нужно вакцинировать и девочек, и мальчиков. Есть такое негласное правило, которое я слышал: когда вы вакцинируете девочку, вы спасаете одного человека от ВПЧ и других заболеваний, когда вы вакцинируете мальчика, вы спасете десять человек от этих заболеваний. Поэтому здесь очень важно вакцинировать и девочек, и мальчиков, потому что, во-первых, они оба являются переносчиками этого вируса и могут передать его своему партнёру, а во-вторых, потому что и девочки, и мальчики могут страдать от ВПЧ и ассоциированных видов рака».

Ранее иммунолог Николай Крючков предрёк «ущерб для общества» из-за переноса ввода обязательных прививок от четырёх болезней. Ежегодно ротавирусная и менингококковая инфекции, ветряная оспа и ВПЧ становятся причиной смертей и инвалидизации большого числа людей.