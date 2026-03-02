Хирурги провели 14 часов за микроскопом, чтобы спасти мужчине пальцы

Операцию по спасению пальцев провели специалисты центра микрохирургии больницы имени Ерамишанцева. Восстановить удалось три пальца из четырех.

Как сообщили «МК» в Департаменте здравоохранения столицы, у мужчины в движущийся механизм попала кисть. Ему отрезало три пальца вместе с сухожилиями и тканями. Медикам удалось собрать кости фаланг (этот процесс называется «остеосинтез»), восстановили кровоток и «сшили» нервы для обеспечения чувствительности. Три пальца из четырех (кроме мизинца) были восстановлены.