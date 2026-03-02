В России совершили хирургический прорыв

Первой пациенткой, прооперированной новым малотравматичным способом, через разрез в межреберье, стала 29-летняя Екатерина из Екатеринбурга.

Сами врачи считают операцию хирургическим прорывом. Ранее похожие хирургические вмешательства выполнялись только в Китае.

Кардиограмма Екатерины уже на протяжении нескольких лет показывала картину, напоминающую последствия инфаркта миокарда. Молодая женщина жаловалась на резкое снижение выносливости, одышку и перебои с сердцем.

В ходе обследования выяснилось, что пациентка страдает от прогрессирующей сердечной недостаточности на фоне гипертрофической кардиомиопатии. Это наследственное заболевание нередко становится причиной внезапной смерти у молодых. Имплантация кардировертера-дефибриллятора спасает таких пациентов только "в моменте".

«Заболевание само по себе продолжает прогрессировать, сердце, по сути, разрастается изнутри и постепенно теряет способность прокачивать кровь, — рассказали "РГ" в Центре Мешалкина. — Без операции Екатерина, как и многие пациенты с ГКМП, скоро пополнила бы лист кандидатов на трансплантацию сердца».

Продлить жизнь с собственным сердцем на срок от нескольких лет до нескольких десятилетий может только операция миоэктомия. В Центре Мешалкина за последние 15 лет была выполнена подавляющая часть таких российских операций — более 1200. Во всем мире такое хирургическое вмешательство выполняется через рассечение грудины. Это сложная и травматичная операция.

На конгрессе в Сингапуре новосибирские хирурги ознакомились с подходом китайских специалистов и на его основе разработали собственную методику.

«Лечение кардиомиопатии из минидоступа все-таки до сегодняшнего дня оставалось табу: здесь хирургу требуется значительно большая визуализация, поскольку операция, как правило, носит комплексный характер и включает еще и вмешательство на митральном клапане, — рассказывает директор института патологии кровообращения Центра Мешалкина, сердечно-сосудистый хирург Александр Богачев-Прокофьев. — Но в данном случае нам удалось найти техническое решение. Через небольшой разрез во втором межреберье спереди, без рассечения каких-либо костных структур, хирурги выполнили иссечение межжелудочковой перегородки со стороны аорты, не повреждая митральный клапан, более того — выполнив на нем дополнительное вмешательство по устранению помех для кровотока».

В результате после операции функция митрального клапана пациентки полностью восстановлена, сердце сокращается прекрасно.

В настоящее время Екатерина восстанавливается и отлично себя чувствует. Врачи обещают, что она сможет не только полноценно работать и жить нормальной жизнью, но стать мамой. Ранее беременность и рождение детей ей были категорически противопоказаны.

В Центре Мешалкина уверены, что малотравматичная хирургия без повреждения грудины станет новым этапом в современном лечении гипертрофической кардиомиопатии. Ведь это не только способ минимизировать осложнения и добиться скорейшего заживления операционной раны, но и залог хорошего косметического эффекта. На теле пациента не будет огромных рубцов и шрамов, что особенно важно для молодых женщин.