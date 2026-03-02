В России забили тревогу в связи с нехваткой жизненно важных лекарств от рака

В России не хватает жизненно необходимых препаратов от рака на основе платины, среди которых МНН карбоплатин, оксалиплатин и цисплатин, сообщили «Газете.Ru» в ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», организации «Движение против рака» и автономной некоммерческой организации «Ореол Жизни».

© РИА Новости

Представители пациентских организаций написали письмо в адрес Минздрава и Минпромторга (есть в распоряжении «Газеты.Ru») в связи с дефицитом препаратов для онкобольных на основе платины. Ранее они сообщали о нехватке в Росздравнадзор и получили информацию, что лекарства были введены в гражданский оборот в январе, феврале 2026 года. Информации о конкретных объемах поставок (количество упаковок) и сроках поставок в лечебные учреждения предоставлено не было.

Однако, как сообщили «Газете.Ru», с октября 2025 года и до сих пор в организации регулярно поступают обращения от онкологических пациентов об отсутствии препаратов платины (МНН карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин), из-за чего онкопациенты не получают необходимого им лечения.

Данные лекарственные препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и используются в более чем в 40 клинических рекомендациях по лечению различных видов онкологических заболеваний (рак молочной железы, рак яичников, опухоли головы и шеи, рак легкого, рак шейки и тела матки и др.). В ряде клинических ситуаций применение схем с использованием платиносодержащих лекарственных препаратов является единственной, безальтернативной возможностью.