Выявлены факторы, которые влияют на силу болей во время месячных

Иногда на выраженность болей во время месячных может влиять психотип женщины, однако полностью объяснить менструальную боль только психотипом нельзя, рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением репродукции и лечения эндометриоза Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Зеберг.

© Freepik

«Психологический фактор имеет значение: тревожность, хронический стресс и эмоциональное напряжение могут усиливать восприятие боли и снижать болевой порог. Поэтому при выраженной дисменорее (выраженных болях внизу живота во время менструации) важно оценивать и физическое состояние женщины, и ее психоэмоциональный фон. Тем не менее все же чаще боль связана с физиологическими причинами», — объяснила доктор.

Среди причин сильных болей врач выделила выработку простагландинов, особенности строения матки и гинекологические заболевания.

«Например, при эндометриозе боли могут быть хроническими, интенсивными (до потери сознания) и сохраняться не только во время менструации, но и в другие дни цикла. В практике репродуктологов такие пациентки встречаются часто: по разным оценкам, около 30–50% женщин, обращающихся в клиники ЭКО, имеют эндометриоз. Многие из них живут с болью с момента первой менструации и на протяжении 10–20 лет испытывают дискомфорт или боль во время полового акта. Это серьезно влияет на качество жизни и либидо — женщины нередко приходят к гинекологу-репродуктологу уже эмоционально и физически истощенными длительными симптомами и безрезультатным лечением. Депрессия и раздражительность — очень часто встречающиеся последствия», — отметила доктор.

Обратиться к гинекологу при болях во время месячных нужно, если неприятные ощущения сильные и значительно снижают качество жизни.