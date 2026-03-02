Минздрав РФ дало рекомендации детским врачам

Министерство здравоохранения РФ разработало методические рекомендации для руководителей медицинских организаций первичной медико-санитарной помощи детям. Об этом говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

«Волосы необходимо содержать в чистоте, сохранять опрятный внешний вид. Независимо от длины волос, укладка должна быть аккуратной. Распущенные волосы не допускаются. Главное требование — никакой яркой косметики. Макияж должен быть скромным, неброским, естественным, использование декоративной косметики — минимальным. Ногти всегда короткие, что особенно важно для сотрудников, непосредственно выполняющих медицинские манипуляции. Не допускается ношение на руках колец, перстней и других ювелирных украшений медицинскими работниками, проводящими любые медицинские манипуляции», — говорится в документе.

Из текста также следует, что единый фирменный стиль является неотъемлемой частью корпоративной культуры и способствует формированию положительного имиджа организации здравоохранения.

Количество комплектов сменной одежды для медицинского персонала должно быть обеспечено из расчета не менее трех на одного работающего. Стирка медицинской одежды осуществляется централизованно.