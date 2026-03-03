С первого марта в России стартует тотальный мониторинг пациентов

С 1 марта 2026 года вступает в силу постановление правительства о создании Федерального регистра лиц с отдельными заболеваниями (ФРЛОЗ). В электронную базу войдет информация о пациентах по 12 группам диагнозов, включая злокачественные новообразования, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, хронические болезни легких и печени, а также психические расстройства, требующие диспансерного наблюдения.

Отдельным блоком в систему внесут сведения о состоянии беременности, родах и послеродовом периоде. Разработка цифровой платформы обошлась бюджету в 676 миллионов рублей.

Как пояснили в Минздраве, главная цель нововведения — не просто сбор статистики, а создание эффективного инструмента для маршрутизации пациентов и контроля за своевременностью диагностики и лечения. Регистр позволит в режиме реального времени отслеживать, на каком этапе находится каждый конкретный случай, назначались ли операции, какие препараты выписаны и какова динамика состояния больного.

Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом для увеличения ожидаемой продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году. Доступ к данным, помимо медучреждений, получат Минздрав, Росздравнадзор, Росстат и МВД в пределах, разрешенных законодательством.

Однако запуск системы сопровождается волной общественной тревоги. Согласно опросам, 90% граждан выступают против передачи личных данных в единую базу, опасаясь утечек и нарушения врачебной тайны. Политики и эксперты призывают власти принять дополнительные меры защиты.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на хранении информации в обезличенном виде, чтобы мошенники не могли использовать медицинские тайны для манипуляций и вербовки.

В Минздраве заверяют, что сведения надежно защищены законодательством о персональных данных, а сам регистр призван не контролировать, а помогать: прогнозировать потребность в лекарствах, избегать их дефицита и своевременно направлять пациентов на обследования, чтобы болезни выявлялись на ранних стадиях.

