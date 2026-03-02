На кафедре стоматологии ВолгГМУ завершили многолетние исследования, итогом которых стала инновационная диагностическая система. Её сердце — специальный адгезивный краситель, который наносится на слизистую оболочку полости рта. Препарат избирательно окрашивает клетки с начинающимися патологическими изменениями, позволяя врачу увидеть очаги возможного перерождения тканей ещё на этапе, когда ни визуально, ни с помощью стандартных методов ничего не заметно. По словам профессора Юлии Македоновой, ранее подобной технологии в мировой практике не существовало.

Но разработка не ограничивается чудо-краской. Учёные создали специальную насадку-калибратор, которая даёт возможность бесконтактно и точно измерять площадь поражённых участков и оценивать динамику заживления тканей после лечения. Всё это будет работать в связке с программным обеспечением на базе искусственного интеллекта: нейросеть проанализирует состояние сосудов, степень воспаления, выраженность болевого синдрома и выдаст врачу рекомендации по тактике ведения пациента с учётом индивидуальных особенностей, пишет ТАСС.

«Раньше, чтобы понять, насколько серьезна ситуация, доктору приходилось полагаться на опыт и глазомер, а для биопсии требовалось вторгаться в ткани. Теперь мы получаем объективные цифры и изображения без единого разреза», — поясняет Македонова.

Такой подход позволяет не только выявлять онкологию на ранних стадиях, когда шансы на излечение максимальны, но и избегать ненужных хирургических вмешательств.

Полностью отечественная технология уже прошла первые испытания и готовится к внедрению в клиническую практику. Разработчики уверены: массовое применение нового метода в стоматологических кабинетах страны позволит спасти тысячи жизней, ведь рак полости рта до сих пор часто диагностируется слишком поздно. Теперь у стоматологов появится инструмент, способный увидеть угрозу задолго до того, как она станет очевидной.

