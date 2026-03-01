Психотерапевт объяснил, откуда берется анорексия

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», откуда берётся анорексия. По её словам, современная наука выделяет несколько групп факторов, способствующих развитию заболевания.

© Freepik

Анорексия может быть заложена генетически. Исследования показывают, что определённые гены, регулирующие обмен серотонина и других нейромедиаторов, могут повышать предрасположенность к анорексии.

Влияние также может оказывать культ худобы, давление социальных сетей, стандарты моды и реклама «идеального тела» формируют ложные ориентиры, особенно среди молодежи. Ещё одна группа причин — низкая самооценка, перфекционизм, внутренние конфликты и зависимость от внешнего одобрения нередко становятся спусковым крючком.

Пациенты с анорексией часто растут в семьях, где преобладают завышенные ожидания, контроль и эмоциональная дистанция, риск развития анорексии выше. Ранняя половая зрелость, нарушения обмена веществ и нейромедиаторного баланса также могут способствовать заболеванию.