В России запустили регистр пациентов с отдельными заболеваниями

Единый государственный регистр пациентов с отдельными категориями заболеваний запускается в России с 1 марта, в него в том числе войдут данные о беременных.

© РИА Новости

В регистр войдут данные о пациентах с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, психическими расстройствами, болезнями печени и легких, а также информация о беременности, родах и послеродовом периоде.

Ожидается, что внедрение регистра повысит эффективность маршрутизации пациентов, упростит контроль за сроками диагностики, проведением обследований и назначением лечения. А также будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан.

Регистр ведется в электронном виде в составе подсистемы регистров пациентов по отдельным заболеваниям и состояниям, категориям пациентов, мониторинга организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи и санаторно-курортного лечения единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Данные пациентов надежно защищены.

Запуск регистра осуществляется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", стартовавшего в 2025 году по решению президента РФ Владимира Путина. Инициатива предусматривает развитие первичного звена, совершенствование экстренной помощи, борьбу с социально значимыми заболеваниями, расширение медицинской реабилитации, кадровое обеспечение отрасли и внедрение цифровых технологий.