Зачем назначают УЗИ сердца и что можно выявить с его помощью

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире: по данным ВОЗ, ежегодно от них умирает около 17,9 миллиона человек. Ранняя диагностика играет решающую роль в снижении этой статистики. Одним из основных неинвазивных методов оценки состояния сердца является эхокардиография — ультразвуковое исследование, позволяющее в реальном времени увидеть структуру и работу сердечной мышцы. В этой статье вы узнаете, кому и когда назначают процедуру, как она проходит и какие заболевания помогает обнаружить.

Дисклеймер: данная статья носит исключительно информационный характер и не является рекламой. При наличии жалоб или вопросов о состоянии здоровья обратитесь к квалифицированному врачу-кардиологу.

Что такое эхокардиография и на чём она основана

Эхокардиография (ЭхоКГ) — это метод ультразвуковой визуализации сердца. Датчик посылает высокочастотные звуковые волны, которые отражаются от тканей сердца и возвращаются обратно, формируя изображение на экране. Врач оценивает размеры камер, толщину стенок, состояние клапанов, направление и скорость кровотока. В отличие от рентгенографии, метод не использует ионизирующее излучение, что делает его безопасным даже при многократном применении.

Современные ультразвуковые системы поддерживают несколько режимов работы: двухмерный (2D), М-режим, допплерографию и трёхмерную визуализацию. Допплеровский режим особенно важен для кардиологии, поскольку позволяет количественно оценить скорость кровотока через клапаны и выявить регургитацию — обратный заброс крови.

Показания к проведению УЗИ сердца

Врач может направить пациента на эхокардиографию при широком спектре симптомов и клинических ситуаций. Среди основных показаний — одышка при физической нагрузке или в покое, боли в грудной клетке, учащённое сердцебиение, обмороки, отёки нижних конечностей, а также шумы в сердце, обнаруженные при аускультации.

Кроме того, исследование назначают для контроля уже диагностированных заболеваний: после перенесённого инфаркта миокарда, при хронической сердечной недостаточности, врождённых и приобретённых пороках сердца, а также перед кардиохирургическими вмешательствами и после них.

Какие патологии выявляет исследование

Клапанные пороки. Стеноз и недостаточность митрального, аортального, трикуспидального клапанов.

Стеноз и недостаточность митрального, аортального, трикуспидального клапанов. Заболевания миокарда. Дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная кардиомиопатии.

Дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная кардиомиопатии. Ишемическая болезнь сердца. Зоны нарушения сократимости, аневризма стенки после инфаркта.

Зоны нарушения сократимости, аневризма стенки после инфаркта. Патология перикарда. Перикардит, выпот в полости перикарда, тампонада сердца.

Перикардит, выпот в полости перикарда, тампонада сердца. Врождённые аномалии. Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок.

«Эхокардиография — это глаза кардиолога. Без неё невозможно принять обоснованное решение о тактике лечения большинства кардиологических пациентов», — профессор Петричко Т.А., заведующая кафедрой кардиологии ДВГМУ.

Как проходит процедура и нужна ли подготовка

Трансторакальная эхокардиография не требует специальной подготовки. Пациент ложится на кушетку на левый бок, врач наносит гель на грудную клетку и перемещает датчик, получая изображения сердца из различных позиций. Процедура занимает от 20 до 40 минут и абсолютно безболезненна.

В ряде случаев назначается чреспищеводная эхокардиография, при которой миниатюрный датчик вводится через пищевод. Этот вариант обеспечивает более детальную визуализацию задних структур сердца и применяется, когда трансторакальный доступ недостаточно информативен.

Роль оборудования в точности диагностики

Качество получаемого изображения напрямую зависит от технических характеристик ультразвуковой системы. Современные кардиологические сканеры оснащены технологиями автоматического расчёта фракции выброса, анализа деформации миокарда и трёхмерной реконструкции. Для проведения кардиологических обследований клиники используют специализированный аппарат УЗИ для диагностики сердца, обеспечивающий высокое разрешение и расширенные возможности допплерографии.

Заключение

Эхокардиография остаётся незаменимым инструментом в арсенале кардиолога. Безопасность, доступность и высокая информативность делают её методом первого выбора при подозрении на заболевания сердца. Регулярное обследование особенно важно для пациентов из групп риска — с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением и отягощённой наследственностью.

