Эхокардиография: зачем назначают УЗИ сердца и что можно выявить с его помощью
Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире: по данным ВОЗ, ежегодно от них умирает около 17,9 миллиона человек. Ранняя диагностика играет решающую роль в снижении этой статистики. Одним из основных неинвазивных методов оценки состояния сердца является эхокардиография — ультразвуковое исследование, позволяющее в реальном времени увидеть структуру и работу сердечной мышцы. В этой статье вы узнаете, кому и когда назначают процедуру, как она проходит и какие заболевания помогает обнаружить.
Что такое эхокардиография и на чём она основана
Эхокардиография (ЭхоКГ) — это метод ультразвуковой визуализации сердца. Датчик посылает высокочастотные звуковые волны, которые отражаются от тканей сердца и возвращаются обратно, формируя изображение на экране. Врач оценивает размеры камер, толщину стенок, состояние клапанов, направление и скорость кровотока. В отличие от рентгенографии, метод не использует ионизирующее излучение, что делает его безопасным даже при многократном применении.
Современные ультразвуковые системы поддерживают несколько режимов работы: двухмерный (2D), М-режим, допплерографию и трёхмерную визуализацию. Допплеровский режим особенно важен для кардиологии, поскольку позволяет количественно оценить скорость кровотока через клапаны и выявить регургитацию — обратный заброс крови.
Показания к проведению УЗИ сердца
Врач может направить пациента на эхокардиографию при широком спектре симптомов и клинических ситуаций. Среди основных показаний — одышка при физической нагрузке или в покое, боли в грудной клетке, учащённое сердцебиение, обмороки, отёки нижних конечностей, а также шумы в сердце, обнаруженные при аускультации.
Кроме того, исследование назначают для контроля уже диагностированных заболеваний: после перенесённого инфаркта миокарда, при хронической сердечной недостаточности, врождённых и приобретённых пороках сердца, а также перед кардиохирургическими вмешательствами и после них.
Какие патологии выявляет исследование
- Клапанные пороки. Стеноз и недостаточность митрального, аортального, трикуспидального клапанов.
- Заболевания миокарда. Дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная кардиомиопатии.
- Ишемическая болезнь сердца. Зоны нарушения сократимости, аневризма стенки после инфаркта.
- Патология перикарда. Перикардит, выпот в полости перикарда, тампонада сердца.
- Врождённые аномалии. Дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок.
«Эхокардиография — это глаза кардиолога. Без неё невозможно принять обоснованное решение о тактике лечения большинства кардиологических пациентов», — профессор Петричко Т.А., заведующая кафедрой кардиологии ДВГМУ.
Как проходит процедура и нужна ли подготовка
Трансторакальная эхокардиография не требует специальной подготовки. Пациент ложится на кушетку на левый бок, врач наносит гель на грудную клетку и перемещает датчик, получая изображения сердца из различных позиций. Процедура занимает от 20 до 40 минут и абсолютно безболезненна.
В ряде случаев назначается чреспищеводная эхокардиография, при которой миниатюрный датчик вводится через пищевод. Этот вариант обеспечивает более детальную визуализацию задних структур сердца и применяется, когда трансторакальный доступ недостаточно информативен.
Роль оборудования в точности диагностики
Качество получаемого изображения напрямую зависит от технических характеристик ультразвуковой системы. Современные кардиологические сканеры оснащены технологиями автоматического расчёта фракции выброса, анализа деформации миокарда и трёхмерной реконструкции. Для проведения кардиологических обследований клиники используют специализированный аппарат УЗИ для диагностики сердца, обеспечивающий высокое разрешение и расширенные возможности допплерографии.
Заключение
Эхокардиография остаётся незаменимым инструментом в арсенале кардиолога. Безопасность, доступность и высокая информативность делают её методом первого выбора при подозрении на заболевания сердца. Регулярное обследование особенно важно для пациентов из групп риска — с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением и отягощённой наследственностью.
